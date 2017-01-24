В Италии разбился спасательный вертолет

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Как сообщают европейские средства массовой информации, сегодня в горном районе в центре Италии разбился спасательный вертолет. По последним данным на борту находилось шесть человек.Спасательный вертолет был отправлен после получения сообщения о травмированном лыжнике. Спасение не было связано с недавним схождением лавины в этом районе. Более точная информация о трагедии пока отсутствует.Что касается спасательных работ после схождения лавины, то на данный момент без вести пропавшими считаются 14 человек. По последним данным, поисковые бригады с помощью экскаваторов, наконец, смогли проникнуть в засыпанную снегом центральную часть отеля. На месте были найдены тела людей без признаков жизни. Правоохранительные органы Италии расследуют эту трагедию и выясняют, могла ли недооценка рисков от сильного снегопада повлиять на исход событий. В процессе спасательных операций живыми из-под завалов отеля Rigopiano было вытащено девять человек, 14 человек погибли. Джорджия Галасси, одна из тех, кого удалось спасти, поделилась, что для того, чтобы выжить ей и остальным людям пришлось есть лед и сидеть среди темноты больше двух суток.