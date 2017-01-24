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Трьох українських студентів побили в Польщі через Львів

Трьох українських студентів побили в Польщі через Львів
У польському місті Жешув, що на сході країни, було побито трьох студентів з України, котрі навчаються у місцевому вищому навчальному закладі. Про це повідомляє replyua.net з посиланням на інформацію місцевих правоохоронців. Згідно з повідомленням поліції, причиною інциденту, який мав місце в минулу суботу, стали претензії національного характеру.

Відомо, що приблизно о 3:30 ночі за місцевим часом студенти з України поверталися у напрямку гуртожитку, проте їх зупинили п’ятеро невідомих чоловіків молодого віку та запитали, звідки вони. Після того, як вони почули відповідь, зловмисники вирішили поцікавитися, кому належить місто Львів. Після цього поляки побили студентів та обізвали їх «бандерівцями». Поліція повідомила, що українцям були нанесені певні тілесні ушкодження, проте ніякої загрози їхньому життю немає.

Цей інцидент зафіксувала одна з камер спостереження безпосередньо на місті злочину. Незабаром поліцейські розпізнали та затримали усіх підозрюваних. Це місцеві жителі віком від 18 до 20 років. Вони зізналися у скоєному, тепер їм загрожує ув’язнення на термін до п’яти років. Раніше стало відомо, що у Польщі громадянин України на автомобілі збив двох підлітків. Експертиза показала, що він був дуже п’яним.
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