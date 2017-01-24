В Европе опасаются распространения вранья Кремля

В странах Европейского Союза растут опасения, что Кремль будет пытаться повлиять на предстоящие выборы в Германии, Франции и Нидерландах. Поэтому профильной рабочей группе ЕС было выделено 800 тысяч евро для противодействия российской пропаганде. Данные средства предоставляются на следующие полгода работы из бюджета Европейского Союза для того, чтобы противостоять попыткам России повлиять на голоса европейских избирателей путем дезинформации и распространения ложных сведений. Литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс говорит, что выборы в США был тестом возможностей воздействия и теперь существует риск влияния РФ в Европе, в частности, для небольших стран, подверженных влиянию России, этот риск возрастает».
Профильная рабочая группа ЕС по противодействию дезинформации была создана осенью 2015 года. Она насчитывает в своем штате 11 сотрудников, которые занимаются политикой разъяснения антизападных мифов, распространяемые Москвой. Усиление финансирования данного подразделения позволяет привлечь больше специалистов для борьбы с дезинформацией населения.
В Европейском Союзе считают, что для такого рода деятельности Россия тратит около 1 миллиарда долларов на государственные СМИ. Также отдельного финансирования поддается «фабрика ботов», которые распространяют фейковые новости по социальным сетям. Команда европейских журналистов и чиновников проводила исследование, в ходе которого в различных средствах массовой информации было найдено больше 2,5 тысячи примеров дезинформации на 18 языках. И это, по словам должностных лиц, только то, что на поверхности.