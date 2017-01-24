В Евросоюзе оптимистично смотрят на скорый «безвиз» для Украины

По мнению евокомиссара Йоханнеса Хана, занимающегося вопросами политики расширения и соседства, в течение ближайших нескольких месяцев в Брюсселе смогут принять окончательное решение, предусматривающее отмену виз для украинских граждан, передает replyua.net со ссылкой на информацию «Европейкой правды». Хан акцентировал внимание на том, что украинское и грузинское правительство смогло успешно выполнит все требования, которые им предъявлял ЕС, при этом он заявил, что Киев и Тбилиси должны провести дополнительную работу.
Кроме того, европейский комиссар рассказал о том, как продвигается процесс ратификации властями Нидерландов ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной, подчеркнув, что только парламент этой страны будет принимать окончательное решение. В то же время, Хан настроен оптимистически и уверен, что в скором времени данный вопрос будет полностью закрыт.
Ранее в интервью СМИ замминистра по евроинтеграционной политике Елена Зеркаль заявила, что Киев ожидает принятия окончательного решения по либерализации визового режима между Украиной и ЕС уже весной текущего года. Вместе с тем, чиновница убеждена, что долгожданное решение будет озвучено до того, как во Франции состоятся выборы президента.