Кандидат в президенты Франции озвучил резкое заявление относительно санкций против РФ

Экс-глава правительства Франции Франсуа Фийон, баллотирующийся на должность президента этой страны, резко раскритиковал ранее введенные странами ЕС экономические санкции против Кремля, так как они, по его мнению, не имеют никакого смысла, передает replyua.net со ссылкой на Reuters.
Свою точку зрения об антироссийских санкциях Фийон озвучил во время своего визита в Берлин, где он дал совместную пресс-конференцию с немецким канцлером Ангелой Меркель. По убеждению претендента на самую высокую должность во Франции, самое главное задание для лидеров европейских стран – это выход на альтернативные методы начала переговоров с российскими властями. Одновременно с этим, французский политик считает возможной отмену антироссийских санкций только после того, как со стороны Кремля будет сделан «определенный жест».
Выдвижение Франсуа Фийона кандидатом в президенты Франции состоялось по результатам проведенного национального совета французской партии правоцентристского направления «Республиканцы». Выборы нового главы этой страны пройдут в два тура. Первый намечен на 23 апреля, второй – на 7 мая текущего года. Сам Фийон не раз подвергал критике политику нынешнего французского лидера Франсуа Олланда в связи с его отношением к России.