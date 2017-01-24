Выжившие после схода лавины в Италии: ели снег и согревались, обнимая друг друга

Несколько человек, которым удалось выжить после схода лавины в итальянском Абруццо, рассказали в интервью СМИ, как они ждали приезда спасателей, сообщает replyua.net со ссылкой на итальянские СМИ.
По словам 22-летней Джорджии Галасси, она спаслась вместе со своим парнем – после землетрясения они решили покинуть отель, однако лавина застала их в тот момент, когда они находились в холле и собирались уехать. После схода лавины холл отеля оказался разделенным на несколько секторов, и девушка отметила, что в своем «отсеке» она была с раненым мужчиной и еще одной девушкой, которая не могла найти своего парня. Лишь на вторые сутки они услышали шум и поняли, что это спасатели, после чего начали стучать в потолок.
А вот 25-летний Винченцо Форти рассказал, что в момент схода лавины он был без обуви, и от обморожения его спасло лишь то, что рядом была незнакомая девушка, отдавшая ему свои леггинсы. «Почти два дня мы находились в замкнутом пространстве площадью около метра, ели снег и обнимались, чтобы не замерзнуть», отметил парень. 43-летняя итальянка Адриана спаслась вместе с мужем и дочерью, хотя все они находились в разных отсеках. «Когда мы встретились, просидели обнявшись всю ночь», заявила Адриана.