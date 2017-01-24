В Будапеште рассказали об убытках для Венгрии от антироссийских санкций

Официальными властями Венгрии был проведен подсчет убытков для экономики страны в связи с взаимными санкциями Евросоюза и РФ, передает replyua.net. По словам руководителя венгерского МИДа Петера Сийярто, его размер оказался очень значительным.
«В соответствии с нашими оценками, на протяжение последних трех лет Венгрия потеряла в связи с введенными против России санкциями не менее 6, млрд. долларов с учетом экспорта. Принимая во внимание то, что в целом за год экспорт нашей страны составляет в пределах 90 млрд. американских долларов, такая потеря является очень большой», рассказал в интервью журналистам главный венгерский дипломат. При этом он отметил, что в Будапеште очень надеются на результаты запланированного на март текущего года саммита ЕС, а также на то, что новый курс президента США Трампа будет способствовать улучшению ситуации.
«Это не приведет к изменению официальной позиции Венгрии, однако способно в целом повлиять на Евросоюз. В случае, если между американскими и российскими властями возобновиться нормальный и конструктивный диалог, нам будет намного легче убедить наших европейских друзей поступить таким же образом!», - рассказал Петер Сийярто.