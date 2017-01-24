Мир на пороге новой исторической эпохи – Меркель

По убеждению немецкого канцлера Ангелы Меркель, в настоящее время начинается постепенный переход мира к новой эпохе в истории, передает replyua.net. При этом она считает, что самые основные проблемы современности нельзя решить при помощи популизма, изоляции и поляризации. Вместо этого лидер Германии призвала мир к большей открытости.
Ангела Меркель заявила, что сейчас, по истечении 25 лет после того, как Германия объединилась и завершилась Холодная война, есть все предпосылки для смены новой исторической эпохи другой. Немецкий канцлер считает неправильными предлагаемые некоторыми политическими силами Евросоюза подходы к решению наиболее критических вызовов современного мира совершенно нецелесообразными. Ангела Меркель считает, что мир должен четко продемонстрировать приверженность к соблюдению главных принципов нации. Также Меркель, вновь комментируя критические заявления главы Белого дома Дональда Трампа относительно проводимой ею миграционной политики, заявила, что европейцы в будущем будут самостоятельно принимать решения о своей судьбе.
В свою очередь, совсем недавно главный немецкий дипломат Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что после того, как новым президентом США избрали Дональда Трампа, мировому порядку ХХ века был положен конец.