Росія за крок до нових санкцій: ЄС отримав від України новий «список Сенцова»

В країнах ЄС очікують, що українська влада передасть новий перелік, який дасть змогу розширити санкції проти російських громадян, причетних до переслідування кримських татар. Як повідомляє replyua.net з посиланням на «Європейську правду», відповідна заява була зроблена депутатом ПРАЄ від Литви Емануелісом Зингерісом.
На його думку, вкрай важливо знати, хто має відношення до викрадення та вбивств проживаючих в анексованому Криму українських громадян. «Нам необхідно винести на обговорення питання, яке стосується введення проти них обмежень. Керівник українського МЗС Павло Клімкін повинен поставити свій підпис під переліком людей, безпосередньо причетних до терору в Криму», - заявив литовський політик.
У свою чергу, представниця кримської делегації Ольга Скрипник в інтерв’ю ЗМІ повідомила, що складання відповідного переліку, так званого «списку Сенцова» вже завершено, і дуже скоро його передадуть на розгляд зовнішньополітичного відомства України. Щодо імен цього переліку, то вони відомі - мова йде про представників прокуратури, ФСБ та слідчих, які безпосереднім чином причетні до викрадення людей в Криму та знущання над ними.