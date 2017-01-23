"Єдиний у своєму роді": Шварценеггер був у захваті від електро-"кубика"

Актор, губернатор та запеклий фанат автомобілів Арнольд Шварценеггер не аби як був здивований можливостям єдиного у світі екземпляру автомобіля Mercedes-Benz G-Class. Про це повідомляє видання «ТопЖир»,передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що відомий кіноактор вже давно являється прихильником та ініціатором розробки електромобілів, які мають стати екологічно чистими замінниками застарілих технологій внутрішнього згорання. У самого Шварценеггера у власності є декілька неймовірно гарних американських автомобілів, в тому числі і Bugatti Veyron з відкидним дахом. Однак найбільше актору подобаються саме позашляховики.
Після того, як він відвідав Батьківщину – Австрію, чоловік виклав до мережі ряд фото біля електричного «кубика». Наразі у світі такий автомобіль являється лише в одному екземплярі. Він працює виключно на електричній енергії. Згідно з повідомленням, даний автомобіль було створено руками австрійських механіків з салону Kreisel. Під капотом Гелендвагена знаходиться не багато і не мало – 490 кінських сил. З вагою в 2.6 тонни він легко розганяється до сотні за 5.6 секунди. В той самий час зазначається, що головною «загадкою» розробників залишається кількість шляху, яку може подолати ця машина на одному заряді акумулятора 80 кВт.