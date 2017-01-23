Украинский депутат избран вице-президентом ПАСЕ

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Георгий Логвинский, украинский депутат и член ПАСЕ, был выбран Вице-Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Регламент ассамблеи предусматривает годовой срок пребывания на этой должности.Возобновление работы ведомства в новой сессии начинается сегодня, 23 января, и продлиться до пятницы, 27 января. На новый рабочий период ПАСЕ вынесено ряд важных вопросов, среды которых и украинские вопросы По словам Логвинского, планируется рассмотрение тем Крыма и Донбасса, участие в обсуждении украинских правозащитников, а также Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова. Ко всему этому ожидается официальное утверждение новоизбранного руководства ПАСЕ.Напомним, что должность Президента ПАСЕ досталась пророссийски настроенному Педро Аграмунту. Он уже занимал данную должность прежде и был переизбран на 2017 год главенства в организации. Переизбрание произошло без голосования, так как регламент предусматривает, что если на пост выдвинулся один член организации, то выборы происходят автоматически. В ходе избрания Президента ПАСЕ на 2017 год никто из членов организации не выдвинул свою кандидатуру.