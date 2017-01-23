Берлускони призвал Запад сделать РФ свои союзником и другом

Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони дал интервью авторитетному изданию La Stampa, в котором заявил, что хотя Россия начала военные действия в Украине и Сирии, США и все страны Запада должны по-дружески к ней относиться, передает replyua.net. По словам Берлускони, он с большим позитивом рассматривает перспективу возобновления администрации Белого дома активного сотрудничества с Кремлем, что, в свою очередь, должно способствовать восстановлению свободного мира, а РФ станет восприниматься всеми не как враг, а как союзник.
Более того, итальянский чиновник отметил, что считает весьма рискованной вероятность возобновления изоляции, которая для США и всего мира станет очень большой ошибкой.
Как известно, в сентябре 2015 года известный своим крайне лояльным отношением к России Сильвио Берлускони прибыл на территорию аннексированного Крыма в сопровождении главы Кремля Владимира Путина. Оба политика пообщались с местным населением и совершили прогулку по ялтинской набережной. Там бывший итальянский премьер, с весьма ехидной улыбкой, сфотографировался с девочкой, после чего приступил к дегустации массандровских вин.