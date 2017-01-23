Партнеры «Газпрома» в Европе не захотели финансировать «Северный поток – 2»

Издание Der Standard сообщило, что российской монопольной компании «Газпром» нужно будет надеяться на свои силы в поиске финансовых ресурсов для оплаты работ по строительству газопровода «Северный поток-2». Множество партнеров РФ не желают участвовать в финансировании проекта, передает replyua.net. При этом немецкие журналисты сообщили, что у «Газпрома» больше нет никакой надежды на то, что в скором времени европейские партнеры согласятся на активное участие в проекте «Северный поток-2».
Ранее предполагалось, что строить новый газопровод будут сотрудники совместного предприятия Nord Stream 2 AG, а среди участников данного процесса ожидали увидеть зарубежных партнеров российской компании, в том числе, Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Но в связи с тем, что компании стран Европы уже официально объявили о своем отказе участвовать в строительстве «Северного потока – 2», российской стороне придется пойти на двукратное увеличение статей расходов – до 1,75 млрд. долларов.
В свою очередь, авторитетные аналитики уверенны, что решив построить газопровод, который не будет проходить через украинскую территорию, России придется выделить не менее 25 млрд. евро, принимая во внимание всю необходимую инфраструктуру.