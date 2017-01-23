В странах Запада началось формирование нового миропорядка – эксперт

По словам политического эксперта Сергея Постоловского, в текущем году в главных европейских странах состоятся выборы, которые способны радикальным образом поменять настроения в Европарламенте, передает replyua.net. В случае победы на них ультраправых политических сил, можно быть уверенным в неизбежности усиления апатии и неуверенности среди представителей высшего законодательного органа ЕС.
В то же самое время Постоловский считает, что не нужно пессимистически относиться к подобным процессам, а просто смириться с фактом формирования нового мирового порядка. Эксперт утверждает, что в мире происходят постоянные изменения, и он уже не будет напоминать тот, каким он оказался после военных действий или был до 2010 года. Постоловский подчеркнул, что либеральная демократия стран Запада доказала, что она бессильна в противостоянии всем вызовам современности, в частности. Это, в частности, касается борьбы с терроризмом, политики авторитарных государств, в том числе, России, с которой политика умиротворения является недопустимой.
Таким образом, делает вывод эксперт, если европейские политики не смогут продемонстрировать готовность найти решение всем вызовам, существование ЕС будет под большим вопросом.