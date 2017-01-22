Лидеры Великобритании и США встретятся в ближайшую пятницу

На следующей неделе ожидается встреча премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и новоизбранного президента США Дональда Трампа. Это будет первый визит иностранного лидера для 45-го президента США. Как обозначают эксперты, среди главных тем на порядке дня между двумя лидерами станет обсуждение возможности заключения торгового договора после окончательного выхода Великобритании с ЕС. Также на встрече могут быть затронуты темы НАТО, Европейского союза, политики обороны и взаимоотношений с Россией.
Иностранные политические обозреватели называют эту встречу очень символичной и политически значимой. В декабре представили команды Терезы Мэй уже наведывались в США для установления связей с командой тогда еще будущего президента Трампа накануне его инаугурации. Важно отметить, что Тереза Мэй в заявлении, опубликованном после официального вступления на пост президента Дональда Трампа, обозначила, что с тех разговоров, которые были между двумя лидерами и их командами, можно точно быть уверенными, что обе стороны выступают за тесное сотрудничество между США и Великобританией, а также имеют желание работать вместе ради процветания и обеспечения политики безопасности по обе стороны Атлантики.
«Я с нетерпением жду возможности обсудить эти вопросы и многое другое, когда мы соберемся в Вашингтоне», обозначила Мэй. Глава правительства Великобритании пообещала провести весьма откровенную беседу с Дональдом Трампом и она считает, что новый президент США понимает важность подобного сотрудничества для обеспечения коллективной обороны и коллективной безопасности.