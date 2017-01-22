Папа Римский Франциск заявил о появлении фашизма в Европе из-за популизма

Папа Римский Франциск заявил о том, что существуют некоторые опасения повторения ситуации тридцатых годов прошлого века, когда на фоне безработицы и кризиса в Европе усилились позиции популистов. Как информирует replyua.net, такое заявление от главы Ватикана прозвучало в интервью изданию El Pais.
По словам папы Римского, Адольф Гитлер власть не захватывал, поскольку был избран народом, после чего нанес этому народу самый масштабный ущерб, и сейчас в Европе наблюдается похожая ситуация – к власти подбираются популисты. «Когда наступает кризис, это не дает людям правильно мыслить. Когда к власти пришел Гитлер, он обещал немцам дать идентичность. Но мы знаем, что произошло потом», заявил Франциск.
По его мнению, в настоящий момент европейским лидерам необходимо сделать многое для интеграции беженцев, в противном случае Европе грозит появление новых гетто, похожих на коммуну Моленбек в Брюсселе. «Эта коммуна обособленная, она населена выходцами из африканских стран, и она вышла из-под контроля властей», добавил глава Ватикана.