Спасательная операция в Италии: живыми найдены 11 человек

Снежная лавина шириной триста метров сошла на отель Rigopiano, расположенный в горном районе Италии Абруццо, вечером 18 января, однако поиски выживших и погибших по-прежнему продолжаются, информирует replyua.net со ссылкой на итальянские источники. По словам спасателей, уже удалось спасти одиннадцать человек, и среди них четверо детей.
Надежды найти живых уменьшаются с каждым часом, однако на месте продолжают работать спасательные бригады. Пока неизвестна судьба как минимум 23 человек, которые в момент схода снежной лавины находились в отеле. Одиннадцать выживших помещены в ближайшие больницы – из-за минусовой температуры они могли получить обморожения. Спасатели рассказали, что в ночь на 21 января они смогли извлечь из-под снежных завалов двух женщин и двух мужчин.
Сложность операции заключалась в том, что спасатели боялись провалиться в образовавшиеся воздушные карманы, поэтому людям в отеле пришлось ждать несколько часов, прежде чем спасатели нашли и спасли их. Также вчера были найдены тела двух погибших женщин. Согласно последней информации, всего были извлечены тела пяти погибших, поиски остальных людей продолжаются круглосуточно.