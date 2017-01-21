В Бухаресте сгорел ночной клуб

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В Бухаресте утром 21 января в местном ночном клубе произошел пожар. Как выяснилось, среди потерпевших 44 человека.Румынская пресса говорит, что около 4 часов утра загорелось помещение модного ночного клуба Bamboo. В это время суток в помещении находилось примерно сто человек. На место событий прибыло несколько пожарных машин, но так как пламя быстро распространялось, здание полностью сгорело. Локализовать пожар удалось спустя несколько часов.В результате этого происшествия пострадало больше сорока человек, некоторые были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести, с отравлением угарным газом, а также с переломами потому, что посетители спасались из заведения, прыгая из окон клуба. Сведений о летальных исходах нет.Министерство иностранных дел Украины уже знает об этом инциденте и заявило, что среди пострадавших граждан Украины нет. Почему в ночном клубе возник пожар, пока неизвестно. На месте работают румынские правоохранительные органы. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.