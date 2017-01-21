В Бухаресте сгорел ночной клуб

В Бухаресте утром 21 января в местном ночном клубе произошел пожар. Как выяснилось, среди потерпевших 44 человека.
Румынская пресса говорит, что около 4 часов утра загорелось помещение модного ночного клуба Bamboo. В это время суток в помещении находилось примерно сто человек. На место событий прибыло несколько пожарных машин, но так как пламя быстро распространялось, здание полностью сгорело. Локализовать пожар удалось спустя несколько часов.
В результате этого происшествия пострадало больше сорока человек, некоторые были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести, с отравлением угарным газом, а также с переломами потому, что посетители спасались из заведения, прыгая из окон клуба. Сведений о летальных исходах нет.
Министерство иностранных дел Украины уже знает об этом инциденте и заявило, что среди пострадавших граждан Украины нет. Почему в ночном клубе возник пожар, пока неизвестно. На месте работают румынские правоохранительные органы. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.