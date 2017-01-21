Польша получила американские ракеты класса "воздух-земля"

Сегодня в Познань на местную авиабазу привезли первые экземпляры американских высокоточных ракет класса "воздух-земля" Jassm Extended Range. Об этом заявил польским СМИ вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий. Радиус их действия составляет до 1 тысячи километров.
Договор о поставке ракет был подписан между США и Польшей в декабре 2016 года, общая его стоимость составляет 940 миллионов злотых (около 223 миллионов долларов США). Во время подписания договора речь шла о 70 боевых ракетах, 8 учебных та специальных тренажерах для обучения. Изготавливает данные ракеты американский концерн Lockheed Martin.
Как сообщалось ранее, крылатыми ракетами будут снабжать истребители F-16, что расположены на базе в Познани. Целесообразность такого соглашения в США объяснили как возможность помочь укрепить безопасность важного союзника США в НАТО. Кроме Польши, боевые ракеты класса «воздух-земля» также закупили в США Австралия и Финляндия.