Последствия мощного землетрясения в Италии: подробности

Издание «Independent» сообщает, что спасательная операция по поиску людей, пострадавших от землетрясения в Италии, продолжается уже третьи сутки. На данный момент известно о тридцати пропавших без вести. Некоторые из них все еще могут оставаться под завалами, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, в среду в горах центральной Италии сошла лавина, вызванная серией землетрясений. Она обрушилась на четырехэтажный отель под названием «Rigopiano» в поселке Гран Сассо, в результате чего здание и люди, которые в нем находились, оказались под пятиметровым пластом снега. Спасательные службы заявляют о как минимум тридцати пропавших без вести, поисковые работы все еще ведутся. СМИ пишут, что точных данных о количестве спасенных нет – спасательные службы заявили об 11 людях, вытащенных из-под завалов, в то время как утром ведомства заявляли о девяти спасенных.
Прокуратура Италии возбудила уголовное дело в отношении руководства отеля. Во время расследования правоохранительные органы будут выяснять, должен ли был администратор отеля провести экстренную эвакуацию постояльцев, как только получил сообщение о землетрясении и риске схода лавин. По мнению прокуроров, руководство отеля проявило халатность и отнеслось к этой информации абсолютно несерьезно.