Украинцам посоветовали отказаться от поездок в центральную Италию

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Гражданам Украины, планировавшим посетить центральную Италию в рабочих или туристических целях в ближайшие дни, рекомендуют отказаться от поездки. С таким заявлением в субботу, 21 января 2017-го года, выступил МИД Украины. Как передаёт replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства иностранных дел, в регионе сохраняется повышенная опасность землетрясений, которые наблюдались в провинции Аквила и Риети 18 января.В случаях, когда от посещения опасного итальянского региона отказаться по каким-либо причинам не предоставляется возможным, МИД Украины рекомендует изучить рекомендации итальянского Департамента гражданской защиты. Кроме того, во время поездки в центральную Италию не рекомендуется игнорировать сообщения о чрезвычайном положении местных компетентных органов.Напомним, несколько подземных толчков магнитудой 5,3 наблюдались в Италии 18 января. В результате землетрясения отель с людьми в коммуне Монтереале оказался завален снегом, погибли люди. В случае, если гражданин Украины оказывается в эпицентре стихийного бедствия во время пребывания в Италии, МИД Украины рекомендует обращаться в Посольство Украины в Италии любым доступным способом.