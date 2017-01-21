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Марин Ле Пен считает, что после инаугурации Трампа континентальная Европа проснется и развалит ЕС

Марин Ле Пен считает, что после инаугурации Трампа континентальная Европа проснется и развалит ЕС
Одиозный французский политик и один из кандидатов на пост президента Франции Марин Ле Пен в интервью французским СМИ заявила, что избрание Дональда Трампа – это второй шок для ЕС, после резонансного референдума в Великобритании. Только европейские оптимисты смирились с Brexit, как получили второй удар уже от американцев. Избрание президентом США Дональда Трампа доказало, что ЕС доживает последние годы.

Марин Ле Пен спрогнозировала, что после оживления англо-саксонских стран в наступившем году проснется континентальная Европа. «Сейчас объединенная Европа существует только формально в документах и на флаге ЕС. На самом же деле во Франции, Германии, Италии и ряде других стран правительство врет о том, что происходит в других странах, рассказываются истории о том, что нас разъединяет. Люди подвергаются тирании», – отметила лидер партии «Национальный фронт».

Попало и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которую Марин Ле Пен обвинила в том, что ЕС буквально захлестнула волна мигрантов, при этом жителей стран ЕС никто не спрашивал, «хотят ли они видеть у себя в доме нежданных гостей».
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