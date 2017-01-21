Эксперты Financial Times рассказали о самой главной угрозе ЕС

По мнению эксперта по вопросам международной политики, колумниста авторитетного издания Financial Times Гидеона Рахмана, в настоящее время решение властей Великобритании о выходе страны из ЕС является наибольшей угрозой для этого геополитического объединения, передает replyua.net.
В своей статье эксперт прокомментировал завершившийся в швейцарском Давосе 47-й по счету Всемирный экономический форум. В соответствии с тем, какие заявления были озвучены участниками данного мероприятия, Рахман сделал вывод о том, что существование такого политического понятия, как Запад, оказалось под угрозой срыва. Кроме того, эксперт добавил, что сейчас для дальнейшего существования Евросоюза в его нынешнем виде, с учетом заявлений на форуме в Давосе, является Brexit. Учитывая то, что Евросоюз рискует под влиянием недружественной политики со стороны РФ, США и Великобритании, не исключена дальнейшая активизация популистских движений в ЕС.
С точки зрения журналиста Financial Times, авторитетные эксперты за пределами Давоса совершенно четко осознают риск возможного завершения эпохи «атлантизма», что, в свою очередь, способствует росту европейских чиновников к углублению сотрудничества с Китаем.