В Италии из отеля спасены еще несколько человек спустя двое суток после схода лавины

Агентство Рейтер сообщает о том, что несколько часов назад из отеля, на который обрушилась снежная лавина, удалось спасти еще несколько выживших – женщину и четверых детей, передает replyua.net. Спасатели рассказали, что люди выжили чудом – больше двух дней они провели в снежной ловушке при минусовой температуре.
Детей и женщину спасатели уже смогли поднять наружу, а также сообщили, что в ловушке находятся еще пять человек, и пока до них невозможно добраться. По словам спасателей, они не будут прекращать работу ни на минуту, а также постараются найти других выживших. Еще сутки назад один из пожарников, участвующих в спасательной операции, заявлял о том, что шансов найти выживших почти не осталось, однако спустя несколько часов были обнаружены живые люди под завалами.
Нужно отметить, что лавина сошла в регионе Абруццо вечером 18 января, а спасатели добрались до отеля только на следующий день. Ранее СМИ сообщили о десяти гражданах, спасенных из отеля. Точное число людей, находившихся в гостинице, пока неизвестно.