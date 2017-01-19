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Сход лавины в Италии: выживший рассказал о трагедии

Сход лавины в Италии: выживший рассказал о трагедии
В результате схода снежной лавины в горном районе Италии погибли по меньшей мере тридцать человек, однако двоим постояльцам удалось спастись, поскольку в момент инцидента они не находились в отеле Rigopiano di Farindola, информирует replyua.net со ссылкой на итальянские источники.

Джампаоло Парете, 38-летний итальянец, рассказал о трагедии, отметив, что ему удалось выжить по чистой случайности – в момент схода лавины он вышел из отеля, чтобы достать вещи из своего автомобиля. Однако этот инцидент закончился для мужчины печально – в отеле остались его дети и супруга. Спасатели пока не нашли их тела. Напомним, что накануне снежная лавина, сошедшая в результате мощного землетрясения, полностью накрыла гостиницу. По предварительным данным, в отеле находилось несколько сотрудников и около двадцати постояльцев.

К сожалению, спасатели прибыли на место слишком поздно – дороги к гостинице были в ужасном состоянии из-за обильных снегопадов. Также спасателям пришлось убирать камни. В первые часы от постояльцев приходили сообщения о том, что они живы, но замерзают.
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