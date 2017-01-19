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Власти Польши потребовали объяснений от МИД Украины

Власти Польши потребовали объяснений от МИД Украины
МИД Украины получило ноту протеста от польских властей, в которой польская сторона требует объяснений по запрету на въезд в Украину Роберту Хоме, мэру Перемышля.

Как информирует replyua.net, сегодня об этом рассказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши, сообщает Fakty.interia.pl. «В настоящий момент мы ожидаем ответа от Министерства иностранных дел Украины. МИД Польши, в свою очередь, использует все имеющиеся механизмы, чтобы прояснить эту непростую ситуацию», уточнила пресс-секретарь. Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну главе города Перемышль, который принял участие в антиукраинском митинге. Город Перемышль находится в непосредственной близости от польско-украинской границы. На протяжении последних месяцев Перемышль стал центром конфликтов на национальной почве.

10 декабря в польском городе прошел самый масштабный митинг, и он состоялся под патронатом городского главы. Один из митингующих выкрикивал лозунг «Смерть украинцам!», после чего остальные участники поддержали его. Ранее на митинге в Варшаве активисты также сожгли украинский флаг.
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