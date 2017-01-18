В Литве назвали самую главную угрозу для своей безопасности

Журналисты российской редакции Deutsche Welle сообщают, что в литовском парламенте (Сейме) состоялось единогласное утверждение обновленной Стратегии нацбезопасности, в которой Россия числится в качестве самой основной угрозы, передает replyua.net. Кроме того, в этом документе речь идет о том, что российские власти готовятся к использованию силы для того, чтобы достичь поставленных целей. Второе место в списке основных угроз для литовского государства назвали наличие замаскированных военных и проведение разведывательных мер, которые негативно влияют на стабильность в сфере экономики и социальной сферы этой балтийской страны. Третье место в перечне самых больших опасностей для Литвы депутаты Сейма признали деятельность третьих государств, из-за которой вполне возможно ослабление евроатлантического единства.
Помимо этого, принятый документ рассматривает РФ и Беларусь в качестве небезопасных стран в отрасли ядерной энергетики в районах, граничащих с Литвой.
Ранее сообщалось, что глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас анонсировал выделение уже в нынешнем году 3,6 млн евро для возведения стены в приграничных районах Калининградской области России.