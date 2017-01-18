Евродепутат призвала отменить визовый режим для украинцев

Евродепутат Мария Габриэль, представившая доклад по либерализации визового режима для Украины, заявила о том, что председательствующая в Евросоюзе Мальта должна предоставить безвиз украинцам, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня. Заявление от евродепутата прозвучало в момент обсуждения многих задач по программе развития Валлетты, столицы Мальты. Заявление Габриэль было адресовано Джозефу Мускату, премьер-министру Мальты.
Во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге Габриэль отметила, что будущее всего Евросоюза, прежде всего, связано с его соседями. «Это касается всей внешней политики. Нам нужно продолжать работать над разрешением самых сложных кризисов. От себя я призываю все руководство Мальты либерализовать визовый режим для граждан Украины. Свою часть этого процесса Европейский парламент уже выполнил, и теперь решением этой проблемы должен заняться Совет ЕС», подчеркнула евродепутат.
Напомним, что сроки рассмотрения безвиза для Украины опять растянули. Многие международные эксперты считают, что визовый режим отменят лишь в конце весны, когда пройдут президентские выборы во Франции.