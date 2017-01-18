Эксперт рассказал о перспективах Украины после смены президента Европарламента

Для Украины не будет никаких серьезных последствий после избрания Антонио Таяни на должность президента Европарламента, несмотря на то, что имя этого итальянского политика связывают с лояльной Кремлю командой. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Владимир Воля, эксперт-международник.
По его словам, эта должность почти ничего не значит с точки зрения принятия важных решений. «В Европейском парламенте один человек ничего не решает – каждый вопрос выставляется на общее голосование. По сути, в Европарламенте поменяли спикера. Был Мартин Шульц, стал Антонио Таяни. Должность президента Европарламента также можно считать декларативной в какой-то степени», подчеркнул Воля. Он уверен, что из-за такого назначения позиция Европейского парламента не претерпит никаких изменений.
Напомним, что за итальянца Антонио Таяни проголосовало большинство. Итальянский политик известен, прежде всего, дружбой с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, а тот, в свою очередь, с большой симпатией относится к российскому президенту Владимиру Путину.