Американцы выиграли дело против России в международном суде

Associated Press сообщает, что сегодня Европейский суд по правам человека вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию возместить ущерб гражданам Соединенных Штатов Америки, которым было запрещено усыновлять российских детей, - передает replyua.net.
Россия тут же осудила это решение. У нее есть три месяца на его обжалование. Коллегия из семи судей, в том числе одним судьей из РФ, единогласно приняла решение о том, что Закон Российской Федерации от 2013 года, запрещающий гражданам США усыновлять российских детей, имеет дискриминационный характер и является незаконным. Вступление в силу этого закона оборвало процессы по усыновлению десятков российских детей, нарушив, таким образом, права 45 американцев. Они подали иск в ЕСПЛ и выиграли дело. При этом, процедуру усыновления возобновить уже не удастся – им лишь выплатят компенсацию. Больше всего в этом случае пострадали дети – у многих из них серьезные проблемы со здоровьем и переезд в новые семьи в США мог бы их спасти.
Каждый гражданин США, пострадавший вследствие этого закона, получит 3000 евро в качестве возмещения ущерба, в том числе морального, а также 600 долларов компенсации судебных издержек.