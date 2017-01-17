Итальянские политики сравнили «ДНР» с «фашистскими националистами»

В правительство Италии поступил запрос от группы парламентариев, представляющих находящуюся при власти Демократическую партию, в котором есть требование на официальном уровне отреагировать на деятельность «представительства «ДНР» в Италии», начавшего свою работу в Турине в декабре минувшего года, передает replyua.net. По информации «Радио Свобода», данная инициатива депутатов-левоцентристов была озвучена вчера во время общения с журналистами.
В том числе, в составленном запросе, который адресован итальянскому премьер-министру и Министерству внутренних дел, депутаты потребовали ответа на вопрос, не является ли противоречием ныне проводимой политике как Италии, так и Евросоюза факт открытия так называемого «представительства» «ДНР», а также озвучит перечень планируемых мер.
Умберто Д’Оттавио, один из шести депутатов, поставивших подпись под этим запросом, заявил, что речь идет не о проблеме местного уровня, а о деле, приобретшим национальный масштаб. Депутат считает крайне важной борьбу с фашистским национализмом, который стал основой политики непризнанной «ДНР». Он добавил, что его единомышленники намерены добиваться от правительства осуждения создания «представительства» террористической организации в Турине.