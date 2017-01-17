Президент Франции поставил на место Дональда Трампа

Французский глава Франсуа Олланд в жесткой форме отреагировал на заявления Дональда Трампа о НАТО и Евросоюзе. Как передает replyua.net со ссылкой на DW, Франсуа Олланд заявил о том, что НАТО никогда не устареет, если существуют различные угрозы безопасности, а Европе «не нужны советы посторонних людей».
«Европа не нуждается и не просит совета у посторонних. Она сама решит, что ей следует делать», отметил Олланд, однако при этом не стал открыто заявлять о том, что эти слова адресованы Дональду Трампу. Кроме того, президент Франции также отметил, что Евросоюз по-прежнему готов к трансатлантическому сотрудничеству, однако при этом сотрудничество может базироваться только на собственных ценностях и интересах Европы. По его словам, то же самое касается и НАТО. «Мы сможет объявить НАТО устаревшей организацией лишь в том случае, если не увидим ни одной угрозы безопасности Европы», добавил французский лидер.
Напомним, что в интервью европейским журналистам избранный президент США еще раз заявил, что НАТО – это уже устаревшая организация. Также Трамп положительно оценил Брекзит и отметил, что скоро и другие страны выйдут из Евросоюза.