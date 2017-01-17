Олланд прокомментировал слова Трампа о ЕС и НАТО

Европейским странам не нужны советы посторонних политических деятелей, а существование НАТО будет актуальным до окончания существования угрозы безопасности. Как передает replyua.netб соответствующее заявление сделал французский президент Франсуа Олланд, комментируя заявление будущего главы Белого дома Дональда Трампа о том, что целесообразность НАТО и ЕС вызывает сомнения. При этом президент Франции непосредственно не назвал имени Дональда Трампа, но подчеркнул, что страны ЕС вполне самостоятельно могу принимать решения о проводимой политике, без советов посторонних.
Помимо этого, Олланд сообщил о готовности стран Евросоюза в дальнейшем продлевать трансатлантическое сотрудничество, но главным условием для этого является принятие во внимание интересов и ценностей Евросоюза. К тому же, французский президент считает, что в мире сейчас очень много серьезных угроз, в связи с чем НАТО не является устаревшим. Франсуа Олланд подчеркнул, что Альянс утратит свою актуальность одновременно с исчезновением всех нынешних угроз.
Ранее мнение Дональда Трампа прокомментировала немецкий канцлер Ангела Меркель. Она считает, что европейцы сами ответственны за свою судьбу.