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Хакеры уничтожили рейтинги последней серии "Шерлока"

Хакеры уничтожили рейтинги последней серии "Шерлока"
ВВС пишет, что владельцы авторских прав на сериал «Шерлок» крайне разочарованы результатами премьеры последней серии сериала – фактически, она была полностью сорвана хакерами, - передает replyua.net.

Как сообщалось ранее, неизвестные лица похитили русскоязычную версию последнего эпизода сериала о Шерлоке Холмсе и выложили ее в сеть за сутки до официальной премьеры в Великобритании и России. Создатели сериала на своей странице в Твиттере просили не распространять видео в сети, однако, серия была очень быстро распространена в русскоязычном сегменте Интернета – еще до премьеры на телеканале ВВС в Великобритании, состоявшейся в 9 вечера 15 января по местному времени, ее уже просмотрели миллионы человек.

Это, в свою очередь, сильно сказалось на рейтингах – правообладатели заявили о рекордно низких рейтингах просмотров за всю историю сериала – 5,9 миллионов человек. Для сравнения, первая серия сериала имеет рейтинг просмотров 8,1 миллионов человек. В то же время, позднее рейтинг вырос за счет тех, кто посмотрел ее после эфира, и достиг 9,5 миллионов, однако ВВС заявил, что намерен провести расследования этого инцидента. Представители телеканала заявили: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы идентифицировать источник нарушения наших авторских прав и причины упущенной выгоды». Первый канал РФ, в эфире которого должна была состояться премьер последней серии «Шерлока» в дублированном переводе на русском языке, которая и попала незаконно в сеть, заявил, что она была украдена у него «неизвестными злоумышленниками» и принес свои извинения за «неудобства».
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