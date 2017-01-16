валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Тереза Мэй предложила ЕС условия Brexit

Тереза Мэй предложила ЕС условия Brexit
Издание «Independent» сообщает, что переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit могут опять зайти в тупик – Тереза Мэй вновь сменила тон на «резкий», заявив о своих жестких условиях, - передает replyua.net.

Следует ожидать, что большинство стран ЕС отвергнут предложение Мэй по условиям Brexit, назвав ее подход «не честным». Мэй заявила, что Великобритания выйдет из ЕС, оставшись при этом «верной европейскому экономическому и социальному подходам», однако став при этом «чем-то новым». Политик отметила, что Великобритания желает остаться членом единого рынка, однако существенно смягчит налоговое законодательство, что позволит ей превратиться в «налоговый рай в Европе».

Лейбористы уже раскритиковали этот подход Мэй, назвав его «не слишком разумным». Сторонники Brexit полагают, что Великобритания также должна заключить выгодные экономические сделки со странами, не являющимися членами ЕС, в частности – с США. Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что «ждет встречи с Мэй с нетерпением» и выразил свою готовность к ведению переговоров по экономическому договору между Великобританией и США. О своем неприятии таких условий Brexit уже заявили Нидерланды – они сообщили, что заблокируют выход страны из ЕС, если та превратится в оффшорную зону в Европе. Они заявили, что поддержат Brexit только если Великобритания введет строгие меры против уклонения от уплаты налогов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: от россиян скрывают реальную политическую обстановку в стране
Важное за сутки
15 янв 2017
7023

Война на Донбассе: силы АТО понесли потери среди личного состава

Несмотря на решение во время переговоров в Минске об активизации режима прекращеня огня, ситуация на Донбассе продолжает оставаться напряженной. Пророссийские боевики, не желая выполнять соглашения,

15 янв 2017
5598

Социальные сети обсуждают позорное заседание по представлению нового губернатора Одесской области

Айдер Муждабаев, Елена Васина и другие блогеры и пользователи социальных сетей обсуждают заседание, посвященное представлению Президентом Украины нового губернатора Одесской области, - передает

Последние новости

Николь Кидман объяснила, почему поддерживает Трампа

Трамп бы не выиграл без помощи России - сенатор

Тереза Мэй предложила ЕС условия Brexit

Переговоры по израиле-палестинскому конфликту прошли без участие Израиля и Палестины

Омелян закликав Бальчуна відзвітуватись про роботу

Блогер про скандал з СТБ: українці відмовляються споживати інформаційне лайно

Голливудские звезды снялись в социальной рекламе против Трампа (ВИДЕО)

Пенс різко заперечив зв’язки команди Трампа з Кремлем

Известнийшие голливудские звезды примут участие в марше протеста против Трампа

Песков поскаржився на кібер-атаки на президентський сайт

Российские пилоты ВВС ведут опасные полёты над Израилем

Россия заявила об увеличении числа направленных против нее кибератак

Співробітника Міжнародного комітету Червоного Хреста звільнили після викрадення

Німецький Фейсбук оголосив війну пропаганді

Зустрічі не буде: на «ймовірних» перемовинах Трампа і Путіна поставили крапку

Російський історик про зустріч Трампа і Путіна: та американці просто знущаються

Тимчук про представлення нового губернатора Одещини: не варто шукати кішку у темній кімнаті

Сотник: саратовцев покусал Медведев

У підмосковному медичному центрі вели документацію китайською мовою

Финансовый аналитик объяснил, почему растет курс валюты

 Новости за день