Тереза Мэй предложила ЕС условия Brexit

Издание «Independent» сообщает, что переговоры между Великобританией и ЕС по Brexit могут опять зайти в тупик – Тереза Мэй вновь сменила тон на «резкий», заявив о своих жестких условиях, - передает replyua.net.
Следует ожидать, что большинство стран ЕС отвергнут предложение Мэй по условиям Brexit, назвав ее подход «не честным». Мэй заявила, что Великобритания выйдет из ЕС, оставшись при этом «верной европейскому экономическому и социальному подходам», однако став при этом «чем-то новым». Политик отметила, что Великобритания желает остаться членом единого рынка, однако существенно смягчит налоговое законодательство, что позволит ей превратиться в «налоговый рай в Европе».
Лейбористы уже раскритиковали этот подход Мэй, назвав его «не слишком разумным». Сторонники Brexit полагают, что Великобритания также должна заключить выгодные экономические сделки со странами, не являющимися членами ЕС, в частности – с США. Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что «ждет встречи с Мэй с нетерпением» и выразил свою готовность к ведению переговоров по экономическому договору между Великобританией и США. О своем неприятии таких условий Brexit уже заявили Нидерланды – они сообщили, что заблокируют выход страны из ЕС, если та превратится в оффшорную зону в Европе. Они заявили, что поддержат Brexit только если Великобритания введет строгие меры против уклонения от уплаты налогов.