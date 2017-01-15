Власти Германии готовы к кибератакам во время выборов

Немецкие власти сообщили о том, что успели подготовиться к возможным кибератакам во время предстоящих выборов, информирует replyua.net со ссылкой на DW.
По словам Дитера Заррайтера, федерального уполномоченного по проведению выборов, власти Германии ожидают вмешательства и кибератак, поэтому заранее подготовились к подобной ситуации и отработали несколько возможных сценариев. Он подчеркнул, что были увеличены мощности вычислительного центра, также, вероятнее всего, все компьютеры ближе к выборам будут заменены. Если создастся экстренная ситуация, в этом случае в Германии воспользуются правительственным центром киберзащиты. С технической точки зрения, как уверяет Заррайтер, выборы в Германии абсолютно защищены от любых попыток манипулирования.
Однако Заррайтер не исключил, что в ближайшее время могут появиться фейковые новости, и они сыграют большую роль в выборах – могут появиться новости о том, что избирательные участки закрыты. Противостоять фейковым новостям в Германии будут с помощью использования специальных каналов в соцсетях. Не исключено, что в экстренной ситуации будут использоваться телефоны и факсы, чтобы подготовить предварительные результаты выборов.