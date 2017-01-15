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Агенты Кремля собирают компроматы на глав МИД со всего мира

Агенты Кремля собирают компроматы на глав МИД со всего мира
The Guardian сообщает, что ведущие политики Великобритании стали мишенями кремлевской пропаганды. Они сообщают, что Москва активно ведет сбор комроматов на них с помощью своих агентов, - передает replyua.net.

Бывший министр иностранных дел Великобритании заявил, что многие влиятельные британские политики стали мишенью «черной» кремлевской пропаганды – российская агентура собирает подробности их личной жизни, чтобы потом использовать эту информацию для их дискредитации. Лейборист Крис Брайант, бывший министр по делам Европы и бывший председатель парламентской комиссии по России заявил, что также стал объектом этой пропаганды. По его словам, в Великобритании действуют сразу несколько агентов Кремля, которые были специально наняты для сбора любых компроматов на высшее руководство страны, в особенности действующего министра иностранных дел Бориса Джонсона и секретаря по международной торговле Лиам Фокс.

Эти заявления последовали сразу после обнародования информации о том, что российские спецслужбы якобы располагают компроматом на Дональда Трампа – видео, содержащим откровенные сцены с его участием. По мнению Брайанда, Кремль активно собирает компроматы на глав внешнеполитических ведомств всех стран, противостоящих России в той или иной форме.
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