Переговоры по реинтеграции Кипра зашли в тупик

The Guardian сообщает, что делегации Греции и Турции заявили о срыве переговоров по реинтеграции Кипра – конкурирующие кипрские делегации не смогли договориться о новых условиях установления государственной границы, - передает replyua.net.
Неделя переговоров при посредничестве ООН в Женеве между греческим президентом Кипра Никосом Анастасиадисом и турецким президентом Кипра Мустафой Акинси вселила оптимизм во многих, однако сегодня стало понятно, что это мероприятие не увенчалось успехом. Каждная из сторон представила свое видение решения территориального спора в среду, изложив план нанесения на карты государственной границы между Грецией и Турцией.
Министр иностранных дел Турции заявил, что сегодня переговорный процесс по реинтеграции Кипра зашел в тупик, из-за чего был прерван. Обе стороны называют условия друг друга «неприемлемыми» и отказываются идти на уступки. Как известно, решение «кипрского вопроса», по словам Ангелы Меркель, является последней преградой для вступления Турции в ЕС – требования о сдерживании африканского канала мигрантов она уже выполнила.