валюта
СпецтемаНазад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Косово заявляет о провокации со стороны Сербии

Косово заявляет о провокации со стороны Сербии
Reuters пишет, что власти Косово заявляют об организации Сербией провокации – полиция Косово не пропустила через границу страны поезд, раскрашенный в цвета сербского флага и надписью «Косово – это Сербия», - передает replyua.net.

Президент Косово Хашим Тачи сообщил сегодня об этом инциденте в онлайн-издании. Он заявил, что на границу между Сербией и Косово были отправлены спецподразделения полиции, чтобы остановить движение «провокационного» поезда, въезд в страну которому был запрещен. Как известно, Сербия не признает независимость государства Косово, которое когда-то входило в состав ее территории.

Тачи заявил: «Я дал распоряжение полиции и министру внутренних дел остановить поезд любой ценой. Я сделал то, что вынужден был сделать, после того как увидел, что правительство страны пренебрегает этим вопросом. Как известно, на территории Косово проживают около 50 000 сербов, которые выступают за возврат этих территорий в состав Сербии, а 90% Косово составляют албанцы. Обе страны ведут переговоры о нормализации отношений, которая является условием вступления обеих стран в Европейский союз.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию
Важное за сутки
14 янв 2017
20511

Назад дороги нет: военным РФ запретили выезжать из Донбасса в Россию

Воюющие на стороне пророссийских боевиков на украинских землях Донбасса российские военнослужащие получили указание от командования российско-террористических войск, в котором речь идет о том, что

14 янв 2017
9336

Блогер: я за нейтралитет Украины, но с десятком ракет типа Р-36М и парой сотен «Ольх», «Нептунов» и «Громов»

Известный украинский блогер Павло Правый в своем блоге пишет о том, что с легкой руки Пинчука и Филипчука в Украине началась оживленная дискуссия по поводу предложения объявить Украину нейтральным

14 янв 2017
8142

Известная участница АТО из Чечни поделилась своим прогнозом о восстании на Донбассе

Снайпер из Чечни Амина Окуева, воевавшая на стороне Украины в районе проведения АТО, заявила, что проживающие на оккупированных Россией территориях люди уже полностью уверенны в том, что ничего

Последние новости

Агенты Кремля собирают компроматы на глав МИД со всего мира

Переговоры по реинтеграции Кипра зашли в тупик

Рикардо Лагос, экс-президент Чили, снова хочет возглавить страну

Косово заявляет о провокации со стороны Сербии

Піонтковський про росіян: ми всі будемо прокляті

В США прошли массовые протесты против инаугурации Трампа

У США протестуватимуть проти інавгурації Трампа

SpaceX здійснив успішний запуск ракети

Нусс: Саакашвили и его сторонники становятся ситуативными коллегами русских шакалов

Трамп – загроза для прав людини?

Пономарев: бегство Януковича ускорило аннексию Крыма

Сазонов: Рева зробив новий крок у трактуванні Євангеліє

Муждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Нацгвардию возглавляют сепаратисты и там действует коррупция, - нардеп

Війська коаліції звільнили від терористів університет

Компания SpaceX успешно запустила еще одну ракету

Поки Кремль влаштовує істерику, у Польщі вітають прибуття військ НАТО

Портников: в ближайшее время мы увидим, готов ли Трамп противостоять Путину

Кремль через «руководство» ОРДЛО пытается выпустить экс-беркутовцев

Литва відгородиться від Росії стіною

 Новости за день