Косово заявляет о провокации со стороны Сербии

Reuters пишет, что власти Косово заявляют об организации Сербией провокации – полиция Косово не пропустила через границу страны поезд, раскрашенный в цвета сербского флага и надписью «Косово – это Сербия», - передает replyua.net.
Президент Косово Хашим Тачи сообщил сегодня об этом инциденте в онлайн-издании. Он заявил, что на границу между Сербией и Косово были отправлены спецподразделения полиции, чтобы остановить движение «провокационного» поезда, въезд в страну которому был запрещен. Как известно, Сербия не признает независимость государства Косово, которое когда-то входило в состав ее территории.
Тачи заявил: «Я дал распоряжение полиции и министру внутренних дел остановить поезд любой ценой. Я сделал то, что вынужден был сделать, после того как увидел, что правительство страны пренебрегает этим вопросом. Как известно, на территории Косово проживают около 50 000 сербов, которые выступают за возврат этих территорий в состав Сербии, а 90% Косово составляют албанцы. Обе страны ведут переговоры о нормализации отношений, которая является условием вступления обеих стран в Европейский союз.