Литва відгородиться від Росії стіною

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Уряд Литви вирішив відгородитись від небезпечного сусіда – Російської Федерації, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Каспаров.ру».Так, сьогодні, чотирнадцятого січня 2017 року, очільник литовського Міністерства внутрішніх справ Еймутіс Місюнас розповів журналістам, що уряд має плани побудувати на кордоні з Російською Федерацією стіну. У державному бюджеті на поточний рік вже передбачено для цього три мільйони шістсот тисяч євро. За словами міністра, «цих коштів має бути цілком достатньо для того, щоб звести стіну. Пізніше у неї буде вмонтовано модернізовану систему спостереження». Але це відбудеться вже у наступному році, - зауважив чиновник.Місюнас зауважив, що основною метою будівництва стіни є спроби перешкодити ввезенню контрабанди. Наразі кордон між Литвою та російським анклавом – Калінінградською областю – позначено лише спеціальними стовпцями та тринадцятиметровою контрольною лінією. Нагадаємо, пракика побудови стін на кордоні між державами є доволі поширеною. Найбільш відомими серед них є стіна між Сполученими Штатами і Мексикою, яка має перешкоджати проникненню нелегальних мігрантів, та між Ізраїлем та Палестиною, побудована для захисту від терористів.