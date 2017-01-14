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Кремль намагається посварити США та ЄС - спецслужби Німеччини

Кремль намагається посварити США та ЄС - спецслужби Німеччини
Російська пропаганда на сьогоднішній день захопила майже увесь світ. Спецслужби РФ вже неодноразово вдавалися до спроб посіяти скандал між Сполученими Штатами та Європейським союзом. Головна мета Кремля – знищити сильні політичні та дипломатичні зв’язки між США та ЄС. Про це зазначається у спільній доповіді Федерального відомства з охорони Конституції уряду Німеччини та Служби зовнішньої розвідки, пише видання «Spiegel», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що адміністрація німецького канцлера дала завдання своїм спецслужбам розслідувати діяльність російських спецслужб. За даними видання, це пов’язано з хакерськими атаками на Бундестаг два роки тому та «історією про Лізу», яку розповсюджували російські пропагандистські мас-медіа (про те, що російськомовну дівчинку з Берліну нібито зґвалтували біженці – ред.).

У звіті німецьких спецслужб зазначається, що російська пропаганда та прокремлівські матеріали вже кілька років розповсюджуються серед країн ЄС. Російська Федерація цілеспрямовано намагається загострити соціальні проблеми, які на сьогоднішній день виникають у Заходу. Також Росія, за даними доповіді, кидає багато зусиль для того, щоб посварити США та Європу.
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