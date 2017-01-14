Лейбористы Великобритании требуют установить точную дату Brexit

The Guardianп пишет, что группа парламентариев-лейбористов поддержала резолюцию, призывающую партии Великобритании договориться об установлении «дедлайна» для реализации поддержанного референдумом решения по вопросу выхода Соединенного Королевства из членства в Европейском Союзе, - передает replyua.net.
Лейбористы требуют также, чтобы Великобритания вышла из ЕС, но при этом осталась участницей единого рынка, что не вызовет никакого экономического ущерба для страны, а также окружающей среды. Лейбористская партия решительно намерена давить на правительство с тем, чтобы в ближайшее время были установлены конечные сроки завершения процедуры Brexit.
Также в своей резолюции лейбористы предложили свои условия выхода Великобритании из Европейского союза. Они очерчены шестью принципами, в числе которых: сохранение членства в едином рынке и таможенном союзе с ЕС; сохранение принципа свободы передвижения, однако з отдельными ограничениями для мигрантов; сохранение приверженности позиции ЕС в отношении вопросов занятости, защиты окружающей среды и защиты прав потребителей; отказ от финансирования проектов ЕС; сохранение сотрудничества в сфере безопасности и обороны; создание «новой экономической политики Великобритании».