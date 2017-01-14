Магазины Швейцарии начнут продавать продукты из мучных червей

Стартап Essento, специализирующийся на производстве продуктов из насекомых, заключил крупный контракт с магазинами сети Соор в Швейцарии, передает replyua.net со ссылкой на западные источники.
Как стало известно, скоро в магазинах появятся фрикадельки и бургеры на основе мучных червей – эти продукты будут лежать на одном прилавке с другой мясной продукцией. Эксперимент довольно рискованный, однако представители стартапа уверяют, что вкус их продукции ничем не отличается от привычных мясных блюд, изготовленных из говядины. Также сотрудники стартапа отметили, что ассортимент необычной продукции со временем будет расширяться, и речь идет о продукции, изготовленной на основе других насекомых.
Нужно отметить, что компетентные органы Швейцарии долгое время держали под запретом реализацию таких продуктов в крупных магазинах, однако в конце прошлого года этот запрет отменили, и теперь торговые сети могут заключать договоры с производителями продуктов из насекомых. По словам представителей стартапа, нельзя надеяться на то, что швейцарцы резко изменят вкусовые предпочтения и кинутся покупать мучных червей, однако отношение к такой продукции начнет меняться.