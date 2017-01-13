В сети появилось видео размещения танков США в Польше (ВИДЕО)

Сайт «newsader» сообщает, что в Интернете в последнее время появилось множество видеозаписей, демонстрирующих прибытие первой партии американской военной техники в Польшу в рамках последнего решения НАТО об укреплении позиций на восточных рубежах НАТО для сдерживания российской агрессии, - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, министр обороны США заявил, что НАТО стоит укрепить оборону восточноевропейских стран для сдерживания нарастающей агрессии России. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил: «Сейчас перед нами Россия, инвестировавшая большие суммы в вооружения и новые военных разработки, которые она намерена использовать против своих соседей. НАТО не может не отреагировать на эти намерения РФ».
На видео, размещенных в сети, видно, как длинная колонна военной техники, в основном – танков, пересекают границу Германии и Польши вчера около семи утра по местному времени. На появления бронетехники на территории их страны, ставшее своеобразным парадом, пришло посмотреть множество местных жителей. Поляки говорят, что появление в их стране такого большого количества военной техники США – самое крупное событие за последние годы. Александр Сотник это событие на своей странице в Фейсбуке прокомментировал так: «Русские, вам еще не надоело быть пугалом, набитым путинской ватой? Я вас как русский человек спрашиваю».