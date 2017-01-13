Россия готовится к походу на Белград - аналитик

Влад Пономарь пишет, что в ЕС всерьез обеспокоились нарушением Сербией правил экспорта российского газа – сегодня об этом заявил Секретариат Европейского энергетического сообщества, - передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке финансовый аналитик пишет, что правительство Сербии уже было официально уведомлено об обнаружении ведомствами ЕС этих нарушений. В период с 2012 до 2021 годы РФ планировала поставить Сербии 5 миллиардов кубометров газа, что предусмотрено договором между этими государствами. Энергетическое ведомство ЕС полагает, что условия этого соглашения нарушают конкурентное законодательство Сербии на газовом рынке страны. Пономарь подчеркивает, что речь идет, в частности, о запрете реэкспорта газа Сербией третьим странам.
Аналитик пишет: «По традиции, Кремль крайне нервно реагирует на подобные требования европейцев. Россия никогда не хотела, чтобы «Газпром» стремился соблюдать европейское законодательство, однако что поделать? Не удивлюсь, если в ближайшее время пропагандисты пригласят Сербию в Таможенный союз, а телезрителей - к «освободительному походу» на Белград». По мнению блогера, все эти бессмысленные спектакли закончатся ничем – «Газпром» просто начнет соблюдать требования европейцев.