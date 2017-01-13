Несмотря на санкции ЕС в Германии состоится встреча с российским министром

Немецкий МИД принял решение о повышении уровня запланированной встречи глав Министерства сельского хозяйства стран «большой двадцатки» для того, чтобы предоставить возможность посетит ЕС российскому руководителю данного ведомства, передает replyua.net. Отмечается, что прибегнув к специальным дипломатическим приемам, власти Германии пытаются добиться допуска в Евросоюз министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева. Стоит добавить, что этот высокопоставленный чиновник присутствует в списке российских политиков, на которых распространяются санкции в связи с незаконной аннексией Россией Крыма.
В соответствии с информацией, предоставленной Redaktionsnetzwerk Deutschland, несмотря на все еще действующий запрет на пребывание Ткачева в ЕС, немецкий МИД 22 числа текущего месяца намерен провести прием указанного российского политика.
Для предоставления Ткачеву возможности все же прибыть в ФРН, правительство Германии решило повысить статус указанной встречи через предоставление ей статуса переговоров с участием представителей ОБСЕ. Согласно установленным правилам, ЕС дает право посещать встречи с участием министров представителям стран, по отношению к которым были введены санкции.