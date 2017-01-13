Россия навсегда потеряла влияние на страны Центральной Европы – Минобороны Польши

Россия начинает терять свою доминирующую роль над государствами Центральной Европы после того, как НАТО и США начали перебрасывать на польскую территорию свои военные подразделения и бронетехнику. Как передает replyua.net, такую точку зрения озвучил Антони Мацеревич, занимающий должность главы оборонного ведомства Республики Польша. Он уверен, что вето Кремля на центральноевропейские страны прекратило свое существование в Польше, причем навсегда.
По мнению Мацеревича, звучавшие со стороны российских властей заявления о том, что действия Москвы не несут ни для кого угрозы, в том числе, для Польши, а переброшенная в восточноевропейский регион бригады танков – это провокация, означает, что президент России Владимир Путин боится, что его влияние на страны Восточной Европы закончится.
Министр обороны Польши добавил, что на территории его страны предполагается пребывание руководства танковой бригады, а также сил НАТО, так как Польшу можно считать ключом от Европы. Антони Мацеревич добавил, что Польша – это страна, принимающая решение, удастся или нет справиться с вероятным нападением России.