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Потенциальные террористы под прицелом Германии

Потенциальные террористы под прицелом Германии
Уже прошел почти месяц после теракта в Берлине. Журналист немецкого ежедневного иллюстрированного газеты-таблоида Bild сообщил, что господин де Мезьер, глава МВД Германии, и министр юстиции ФРГ господин Маас, приняли решение о противодействии исламистам.

Для ужесточения борьбы с терористами разработан специальный план, один из его разделов включает в себя принятие поправок к законам, информирует replyua.net. Благодаря внесенным изменениям, потенциальные террористы могут быть заключены под стражу до осуществления ими террористического акта. Средством удаленного контроля при задержании, станут надетые на них электронные браслеты, схожие с браслетами заключенных, находящихся под домашним арестом. Предусматривается разрешение предварительно заключать потенциально опасных личностей и возможных террористов во временные приемники до окончательной депортации. Особые меры наказания разработаны и для стран не принимающих депортируемых. Жесткие наказания будут применяться к государствам, которые не предоставят в срок документы своим гражданам - потенциальным террористам.

Журналист упоминает, что Анис Амри (террорист, осуществивший террористический акт в Германии во время проведения рождественской ярмарки - протаранил грузовым автомобилем людей на площади) ранее был классифицирован как потенциальный террорист. Не депортировали Амри из-за отказа Туниса выдавать ему пакет документов. Комплекс разработанных правил и мер по урегулированию и ужесточению депортационной политики в отношении потенциальных террористов, вызвал шквал критики.

Христианско-социальный союз считает такой пакет мер недостаточным. Господин Херманн, Баварский министр внутренних дел, напротив, считает принятие такого пакета мер прогрессом, но не сомневается в том, что нужно этот пакет расширять. Союз немецкой уголовной полиции, в интервью одной из газет, сообщает, что эти правки к закону не распространяются на потенциальных террористов с немецким гражданством. Возможно поэтому в Германии сейчас насчитывается более полтысячи потенциальных террористов и, примерно, половина их них находится за пределами Германии.
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