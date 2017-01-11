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Стало известно о числе военных, переброшенных из США в Польшу

Стало известно о числе военных, переброшенных из США в Польшу
Соединенные Штаты перебросили на территорию Польши уже около тысячи военных, и в ближайшее время американская бригада будет дислоцироваться в Восточной Европе на ротационной основе.

Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало во время брифинга для СМИ от Рафала Бохенека, спикера правительства Польши. «На нашей территории сейчас находятся около тысячи американских военных. Кроме того, границу Польши уже пересекли элементы военной техники», подчеркнул спикер польского правительства. Также он отметил, что 14 января, в субботу, в одном из мест дислокации американских солдат, на полигоне Жагань, состоится приветствие американских военных на польской земле. В церемонии примут участие Антоний Мацеревич, министр обороны, и Беата Шидло, глава правительства Польши.

В рамках первой ротации военные будут дислоцироваться сразу на нескольких объектах Польши – Болеславец, Сквежин, Свентошув и Жагань. В составе боевой бригады будет не меньше трех с половиной тысяч военных, около 1,3 тысячи боевой техники, в том числе танки, самоходные гаубицы, бронированные автомобили.
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