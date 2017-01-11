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В ЕС сообщили, когда следует ожидать отмены виз для украинцев

В ЕС сообщили, когда следует ожидать отмены виз для украинцев
Европейский союз готовится к введению безвизового режима с Украиной уже в мае или июне текущего года. Как передает replyua.net, такую информацию на своей странице в Twitter разместил журналист «Радио Свобода» в бельгийской столице Рикард Йозвяк. Он подчеркнул, что грузинским гражданам визы для поездок в ЕС отменят не позднее апреля-мая, а украинцам – примерно в мае-июне.

Как известно, ранее замглавы украинского внешнеполитического ведомства Украины Елена Зеркаль заявляла, что ЕС намерен утвердить итоговое решение, предусматривающее безвизовые поездки для украинцев в страны Шенгенской зоны весной 2017 года.

В декабре прошлого года появилась информация о том, что Европарламент перенес рассмотрение вопроса о безвизовом режиме для Украины на апрель этого года. Об этом шла речь в регистрационной карте проекта закона, опубликованного на официальном сайте Европарламента. Согласно последней информации, голосование по украинскому вопросу состоится 3 апреля 2017 года. А вот законодательная инициатива относительно отмены виз для Грузии будет рассмотрена уже 2 февраля. Отметим, что в ЕС уже не один раз переносили ожидаемую дату рассмотрения вопроса безвиза для Украины.
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